Piteșteni amendați pentru neridicarea mizeriei create de câinele scos la plimbare Acțiunea desfașurata la data de 1 iulie 2021, de catre agenți ai Poliției Locale Pitești pentru verificarea modului in care piteștenii proprietari ai cainilor de companie respecta prevederile legale in vigoare, privind ingrijirea acestora in spațiul public, a avut și rezultate nedorite: amenzi in valoare de 100 de lei aplicate acelor stapani de caini care […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

