- O bunica din Statele Unite ale Americii și-a bagat nepoata in varsta de doi ani cu picioarele intr-o oala cu apa clocotita, drept pedeapsa. Copilul risca sa aiba ambele membre inferioare amputate.

- Sotii Netanyahu au inceput luni o vizita de o zi in Ucraina, sosind inca de duminica seara la Kiev. Ei au fost intampinati, conform obiceiului, cu paine si sare, informeaza agerpres.ro. Premierul israelian a gustat o bucatica din colac si i-a intins o feliuta si sotiei sale, care insa - in vazul tuturor…

- Ziarul Unirea VIDEO. Pe contrasens, cu 100 km/h pe autostrada A1 Șoimuș-Deva. Al doilea șofer filmat in timp ce conducea ”fara niciun stres” Imagini șocante au fost surprinse pe autostrada A1 Șoimuș-Deva, in zona “dealului liliecilor”, unde un participant la trafic a filmat, vineri, in jurul orei 14.00,…

- Imagini in care un procuror din Timis transmite live pe Facebook in timp ce conduce autoturismul personal au creat indignare pe reteaua de socializare. Procuroarea da un adevarat recital in timp ce se afla la volan. Prinsa de ritmurile maramuresene, canta si aplauda frenetic, in timp ce pe scaunul din…

- O femeie și un copil de 3 ani au murit, duminica seara, dupa ce o mașina care circula cu viteza a intrat peste ei in curte, in localitatea Vacareni din județul Tulcea. Dupa accident, șoferul a fugit de la locul faptei și a fost prins ulterior de polițiști. In momentul testarii, acesta avea o concentrație…

- Imagini sumbre la Camenca, raionul Glodeni. Ploaia cu grindina a distrus mai multi pomi fructiferi.Oamenii sunt disperati si spun ca tot ce au muncit o vara, a fost compromis intr-o singura zi.

- Imagini cutremuratoare au fost surprinse in curtea unui localnic din Rupea: Cațiva tineri s-au amuzat și s-au fotografiat in timp ce chinuiau un pui de ras. Tinerii nu s-au oprit nici dupa ce bietul animal a murit in urma lungului șir de chinuri la care a fost supus. Puiul de ras a fost pentru inceput…

- Imagini greu de digerat suprinse de inspectorii de la ANPC în doua restaurante de top din Lugoj. Aceștia au gasit sarmale congelate de la Craciun depozitate în frigider, gata oricând sa fie servite clienților.