Pistru: „PSD a rezolvat problema lemnelor de foc!”

Stiri pe aceeasi tema

- O țara intreaga a fost cutremurata de cazul fetiței de 4 ani din Arad, care a fost omorata de concubinul mamei sale. Criminalul a fost descoperit in timp record, iar procurorul criminalist care a reușit sa ajunga pe urma barbatului in 72 de ore are o cariera impresionanta. Cine este procurorul care…

- Problema alimentarii cu energie electrica a consumatorilor persoane juridice care platesc chirii de mii de euro in Parcul Industrial Plopeni nu s-a rezolvat nici pana astazi, la mai bine de doua luni de la izbucnirea incendiului care a afectat un transformator care deservea intreaga zona. Despre…

- Cristian Tudor Popescu spune ca „alegerea domnului Ciolos este o decizie in avantajul USR PLUS. Dacian Ciolos este un purtator de imagine mai bun decat Dan Barna”. Acesta a vorbit vineri seara despre alegerea lui Dacian Ciolos ca presedinte al USR PLUS, la Digi24.

- ARAD. Problema drumurilor din județ este readusa in discuție de consilierii județeni USR PLUS. Samuel Luca, inginer proiectant de drumuri, și consilier USR PLUS a transmis, printr-un comunicat de presa, ca joi „Consiliului Județean a decis creșterea cu aproximativ 25% a sumei alocate pentru modernizarea…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan ii raspunde lui Clotilde Armand pe tema preluarii parcurilor Herastrau si Cismigiu de catre Primaria Sectorului 1, transmitand ca nu se pune problema unui astfel de transfer, ca aceasta are mult mai multe probleme de rezolvat in sectorul sau si ca Primaria Sector 1…

- Chiriasii Parcului Industrial Plopeni folosesc, de mai bine de o luna, generatoare proprii de curent, dupa ce transformatorul care alimenta Parcul a luat foc. Avaria majora ar fi trebuit remediata in cel mai scurt timp, insa indiferenta furnizorului de electricitate a permis ca problemele cauzate de…

- ARAD. Azi dupa-amiaza, pe terenul din Sinicolau Mic, UTA a disputat un joc de verificare cu Crișul Chișineu-Criș, in care antrenorul Laszlo Balint a folosit rezervele sau jucatorii care au evoluat mai puțin pana acum.