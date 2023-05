Pisica ta strănută des? Mare atenție la acest detaliu, poate fi periculos pentru animal Stranutul pisicii poate fi unul dintre cele mai draguțe sunete pe care le auzi, dar este acesta un motiv de ingrijorare? La fel ca și oamenii lor, pisicile pot raci sau pot suferi de infecții ale cailor respiratorii superioare și ale sinusurilor. Cu toate acestea, exista și alte afecțiuni care pot duce, de asemenea, la […] The post Pisica ta stranuta des? Mare atenție la acest detaliu, poate fi periculos pentru animal appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai tare test de atenție a devenit viral pe rețelele sociale. Privește cu atenție imaginea de mai sus și incearca sa gasești pisica ascunsa printre oameni. Aceasta iluzie optica iți va arata cat de bine stai cu atenția. Poți rezolva puzzle-ul in doar 15 secunde? Specialiștii sunt ca doar geniile…

- Pașaportul este un document necesar pentru momentele in care doriți sa calatoriți in afara spațiului Uniunii Europene. De regula, acesta este valabil intre 5 și 10 ani. Dupa aceasta perioada va trebui sa il reinnoiți. Ce valabilitate trebuie sa aiba pașaportul la ieșirea din țara, cum se obține pașaportul…

- Playtech Știri iți prezinta testul de atenție pentru genii al zilei de marți, 11 aprilie. Sarcina ta este sa identifici pisica diferita din imagine in maximum 23 de secunde. Ești pregatit sa iți evaluezi performanțele funcțiilor cognitive? Se spune ca doar persoanele cu un nivel de inteligența ridicat…

- Daca ai un animal de companie, atunci este foarte important sa ții cont de anumite aspecte importante legate de sanatatea lor. Patrupezii au un anumit regim alimentar, in special dupa ce au fost sterilizați. Cat de des trebuie sa manance o pisica, de fapt. Cata mancare trebuie sa consume pisicile pe…

- Testeaza-ți abilitațile de rezolvare a problemelor cu acest joc devenit viral, care te provoaca sa vezi pisica atipica din imagine. Pare ușor, nu? Ei bine, trebuie sa depistezi felina in doar 12 secunde! Testul de atenție face furori pe rețelele sociale, multor internauți dandu-le mari batai de cap.…

- Stranutul este ceva natural, dar cu toate acestea sunt oameni care aleg in unele situații sa se abțina din a face acest gest pentru ca pot deranja sau pentru ca se simt jenați. Cațiva dintre ei iși doresc sa nu distruga liniștea in locul in care se afla sau sa nu iasa in evidența cu […] The post De…

- Experții in sanatate au anunțat care este indulcitorul periculos din mai multe produse care apare in supermarketuri. Atenție la detaliul de pe eticheta. Numai așa il poți detecta și ocoli, astfel incat sa fie bine pentru sanatatea ta. Ce indulcitor este periculos pentru sanatate. Poate provoca infarct…

- Indiferent daca ești sau nu iubitor de animale de companie, trebuie sa știi neaparat ce inseamna daca un caine poarta o zgarda roșie. Este un avertisment important, mai ales daca te plimbi insoțit de copii mici. Daca știi cum sa interpretezi corect mesajul, ai putea sa scapi de multe situații neplacute.…