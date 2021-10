Pisica ta crede că ești maică-sa Un studiu nou a aratat ca pisicile formeaza același tip de atașament ca bebelușii și câinii.





E o întrebare destul de întâlnita la mine acasa și sunt sigur ca și în altele în care traiesc animale: dupa ce una dintre pisici face ceva adorabil, ori eu ori partenera mea zice cu voce tare, &"Oare crede ca suntem parinții ei?&". E o întrebare la care prietenele noastre feline nu pot raspunde din cauza limitelor comunicarii interspecii, însa s-ar putea sa-și exprime afecțiunea prin lins sau frecat de picioare. Un studiu… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

