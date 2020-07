Piscinele din ţară, în pregătiri pentru a-şi primi primii vizitatori Dupa jumatate de sezon estival ratat, proprietarii piscinelor din tara se pregatesc sa-si primeasca primii vizitatori. Din 16 iulie, moldovenii vor avea unda verde sa mearga la scaldat. Chiar si asa, se vor pastra o serie de masuri de protectie. Persoanele care prezinta simptome de COVID-19, au boli cronice sau au peste 63 de ani vor avea interdictie de a vizita zonele de agrement. Aceasta pisc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa jumatate de sezon estival ratat, proprietarii piscinelor din tara se pregatesc sa-si primeasca primii vizitatori. Din 16 iulie, moldovenii vor avea unda verde sa mearga la scaldat. Chiar si asa, se vor pastra o serie de masuri de protectie.

- Medicul infectat cu coronavirus povesteste ca sufera si de hepatita cronica autoimuna. Acesta a stat internat in spital timp de cinci saptamani si nici acum, cand a ajuns acasa, nu este complet vindecat. "De 20 de ani am hepatita cronica autoimuna, pentru care iau tratament cu medicamente…

- Primaria orasului Ovidiu finalizeaza zona de promenada O plaja va fi la dispozitia locuitorilorPrimaria orasului Ovidiu este aproape de finalizarea zonei de promenada, dar si a unui spatiu de recreere pentru toti locuitorii. Este vorba de o plaja, pentru a veni in sprijinul turismului local.Astfel,…

- La Sectia de Neurologie a Spitalului de Urgența Drobeta Turnu Severin au fost confirmate 12 persoane cu Covid-19. Din totalul de 12 cazuri, 9 sunt cadre medico-sanitare – 1 medic, 5 asistenți medicali și 3 infirmiere – și 3 pacienți internați in secția Neurologie, in perioada 17 mai – 6 iunie. Persoanele…

- Doua persoane sunt cautate, vineri seara, de pompieri si jandarmi din Arad, dupa ce au sunat la 112 spunand ca s-au ratacit in zona manastirii Feredeu, unde se aflau la alergat, potrivit news.ro.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, vineri, in jurul orei 22.40, doua…

- Nelu Tataru a declarat in cadrul unei vizite oficiale ca se iau in calcul noi masuri cu privire la persoanele bolnave de COVID-19 care nu prezinta simptomele specifice bolii. Ministrul Sanatații a spus este posibil ca persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2, dar care nu prezinta simptome, sa stea…

- Persoanele care vor sosi in Islanda incepand din 15 iunie vor fi solicitate sa aleaga intre a face un test la noul coronavirus la venire sau a intra in carantina timp de 14 zile, a anuntat miercuri guvernul de la Reykjavik, transmite DPA. Autoritatile au in vedere ca masura sa ramana in vigoare pentru…

- Aproape 4,5 milioane de masti de protectie sunt necesare pentru persoanele si familiile din judetul Iasi care provin din medii defavorizate, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al DSP Iasi, Marius Voicescu, in urma centralizarii datelor primite de la cele 98 de primarii din judet. Mai exact, sunt…