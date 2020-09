Stiri pe aceeasi tema

- Testele pentru a depista daca pacientii au dezvoltat imunitate la noul coronavirus incep sa se prefigureze ca o adevarata industrie, importatorii acestor produse promovandu-le in mediul online, dar si in randul farmacistilor si al distribuitorilor.Preturile variaza intre 50 si 138 de lei,…

- Cererea pentru aparatele dentare aproape s-a dublat fata de inceputul anului, datorita purtarii mastii, care ascund lucrarile ortodontice. Cei care apeleaza la astfel de servicii sunt, in general, adolescentii, anunța MEDIAFAX.Cererea pentru aparatele dentare aproape s-a dublat fata de inceputul…

- Dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog specializat in ortodontologie, sesizeaza ca cererea pentru aparate dentare s-a dublat in ultimele luni, in urma unui bilant facut la clinica la care lucreaza.

- Dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog specializat in ortodonție, sesizeaza ca cererea pentru aparate dentare s-a dublat in ultimele luni, in urma unui bilanț facut la clinica la care lucreaza. 40% din serviciile stomatologice accesate in ultimele doua luni de funcționare, de la redeschiderea cabinetelor…

- Stela Popescu și Mihai „Puiu“ Maximilian au trait o poveste parca scrisa de un scenarist, pentru o pelicula romantica. In viața regretatei artiste, care a murit la varsta de 81 de ani, lasand in urma o cariera de neegalat și o durere profunda, au existat doua casnicii, insa cea de-a doua i-a adus fericirea…

- 5 carți de dragoste pe care sa le iei cu tine pe plajaE vara, e soare, se apropie vacanța mult dorita. Marea te așteapta! Și ai timp din belșug pe plaja sa citești cele mai bune carți de dragoste ale momentului. Poți sa le savurezi alaturi de un cocktail pe șezlong, pana la asfințitul soarelui. Am ales…

- ”Potrivit estimarilor noastre, in medie angajatii vor lucra in continuare 1-2 zile pe saptamana de acasa, insa rata de adoptarea acetui tip de lucru va depinde de geografie, de sector, de rolul fiecarui angajat in companie. Nu exista nici o indoiala ca pandemia a accelerat unele modificari in designul…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, va semna marți un ordin prin care pacienții bolnavi de coronavirus asimptomatici vor fi izolați acasa, insa doar dupa 10 zile de spitalizare, relateaza Agerpres.Ministrul ajustificat ca pacienții trebuie sa aiba parte de supraveghere medicala inspitale, deoarece simptomele…