Washingtonul și aliații sai au aratat cu degetul spre China, luni, 19 iulie, pentru piratarea Microsoft și au cerut țarii sa acționeze „responsabil” in spațiul cibernetic. Beijingul a respins marți acuzațiile „nefondate și iresponsabile”. Washingtonul și aliații sai au condamnat luni, 19 iulie, intr-o campanie concertata, activitațile cibernetice presupuse „daunatoare” ale Beijingului, imputandu-i pirateria in masa efectuata […] The post Piratarea Microsoft. Front comun SUA-NATO-UE impotriva Chinei first appeared on Ziarul National .