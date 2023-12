Pipa: inconfundabilă, enigmatică, interogativă De la pipa inconfundabila a lui Cornel Medrea și cea enigmatica a lui Henri Catargi la pipa interogativa a lui Rene Magritte “Tot ceea ce vedem ascunde un alt lucru, intotdeauna dorim sa vedem ce se ascunde prin ceea ce vedem.” – Rene Magritte Cornel Medrea și pipa ca accesoriu esențial In operele lui Cornel Medrea(1888-1964), sculptor de excepție format la Budapesta, in Imperiul Austro-Ungar, pipa nu apare reprezentata, insa pipa devine un accesoriu indispensabil atunci cand se fotografiaza sau este portretizat de alți artiști. Cum ar fi: Samuel Mutzner in Peisaj cu sculptorul Medrea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre angajații Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrița, ai Tribunalului Bistrița-Nasaud și ai Judecatoriei Bistrița au declanșat astazi un protest spontan. Activitatea instituțiilor este intrerupta intre orele 10:00 și 12:00. Astazi, activitatea Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrița,…

- Orele cu prezenta fizica in unitatile de invatamant preuniversitar se vor relua, de marti, in judetele Braila, Calarasi, Constanta, Galati si Tulcea. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Ministerului Educatiei, institutia a organizat, luni, o videoconferinta cu inspectorii scolari generali din…

- Inspectoratele școlare din județele Braila și Galați au decis sa suspende cursurile pentru ziua de luni.Cursurile scolare in judetul Braila sunt anulate luni, 27 noiembrie. Conform ISU Braila, prin hotarare de CJSU, luni sunt anulate cursurile in toate unitatile de invatamant din judet.Aceeași situație…

- N.D. Cei care indragesc trenurile și modelismul feroviar nu trebuie sa rateze o expoziție de profil care va fi deschisa, la sfarșitul acestei saptamani, la Ploiești. Este vorba despre a patra ediție a evenimentului ”In Gara la Nenea Iancu”, organizat de Muzeul Județean de Științe Naturii Prahova și…

- Miercuri, 11 octombrie, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca a obtinut asigurari de la Washington ca ajutorul militar pentru tara sa va ramane „constant si neintrerupt”, in timp ce Kievul se asteapta la o noua campanie de bombardamente ruse in aceasta iarna. „S-a spus clar ca America…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a obtinut asigurari de la Washington ca ajutorul militar pentru tara sa va ramane „constant si neintrerupt”, in timp ce Kievul se asteapta la o noua campanie de bombardamente ruse in aceasta iarna, relateaza AFP. „S-a spus clar ca America…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a obtinut asigurari de la Washington ca ajutorul militar pentru tara sa va ramane "constant si neintrerupt", in timp ce Kievul se asteapta la o noua campanie de bombardamente ruse in aceasta iarna, relateaza Agerpres, care preia AFP."S-a…

- In perioada 9 11 octombrie 2023, are loc la Bruxelles cea de a 157 a Sesiune Plenara a Comitetului European al Regiunilor. In aceasta Saptamana se marcheaza si Saptamana Europeana a Regiunilor si Oraselor. Mariana Gaju, prim vicepresedinte ACoR si primar al comunei Cumpana, judetul Constanta, ia parte…