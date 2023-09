Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a solicitat Consiliului Județean Cluj sa identifice un spațiu in care sa fie relocat Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal. Liderul forului administrativ județean, Alin Tișe, susține ca acest lucru este posibil doar prin finanțarea proiectului Centrului Integrat de Transplant.

- Pentru a limita accesul la unele medicamente ce conțin substanțe psihotrope, care ar putea fi folosite ca droguri, Ministerul Sanatații va extinde lista de medicamente aflate sub control strict. Este vorba despre trei medicamente psihotrope care vor fi eliberate pe baza de prescripție speciala, a anunțat…

- Urmare a acuzațiilor primarului din Brașov aparute in spațiul public cu privire la faptul ca Ministerul Sanatații a eliminat spitalele din PNRR fara sa le cunoasca stadiul, Președintele Organizației Județene Brașov a PSD, Senatorul Marius – Alexandru Dunca, face o serie de precizari și demonstreaza…

- La ora actuala, Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal iși desfașoara activitatea la ultimul etaj al Clinicii Medicala 2, din Cluj-Napoca, inclusiv in podul care a fost transformat in spital de profesorul Mihai Lucan. Acesta nu are autorizație de funcționare din partea nimanui, de la pompieri…

- Retrospectiva ediției aniversare a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL, care a avut loc in august, la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii), se va desfașura in perioada 7-10 septembrie in București, la ARCUB (Sala Mare) și la Cinema Elvire Popesco. Proiectul este co-finanțat de Primaria…

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca niciun act normativ elaborat de aceasta institutie nu va impune vaccinarea obligatorie, iar strategia nationala de vaccinare asigura “acces echitabil pentru oricine”, fara sa impuna vreo obligativitate. „Proiectul de Hotarare de Guvern care cuprinde strategia nationala…

- Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, a vorbit joi seara, la Digi24, despre descoperirea unui nou camin al groazei, in Mureș. „Este șocant, nu am alta soluție decat sa acționez”, a spus ministrul, care insa nu a gasit un raspuns atunci cand a fost intrebata de ce aceste orori au fost descoperite…

- In urma atacului de pe Aeroportul Internațional Chișinau, in urma caruia doua persoane, printre care și un polițist, au murit, autoritațile anunța ca instituțiile statului au crescut nivelul de mobilizare pentru asigurarea securitații și ordinii publice, noteaza Noi.md „Incident grav de securitate la…