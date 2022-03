Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul avionului MiG-21 Lancer prabușit ieri langa Cogealac-gasit decedat Mig-21 Lancer. Foto: Arhiva. Capitanul Costinel Iosif Nița, pilotul avionului MiG 21Lancer, prabușit ieri în Județul Constanța, a fost gasit decedat, se precizeaza într-un comunicat de ultima…

- Elicopterul IAR 330 Puma, decolat, astazi, 2 martie 2022, in jurul orei 20.21, in misiune de cautare-salvare a aeronavei Mig 21 LanceR, a pierdut legatura radio cu turnul de control și a disparut de pe radar in jurul orei 20.44, anunța MApN. Potrivit ultimelor informații, elicopterul s-a prabușit, fara…

