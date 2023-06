Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii din Romania sunt inca subdezvoltate conform standardelor europene și internaționale, puncteaza asociația de profil cu ocazia bilanțului de 15 ani de activitate.

- Fondurile de pensii Pilon II se pregatesc sa devina in mod direct al doilea cel mai mare actionar al Hidroelectrica, dupa statul roman: pot lua pana la 18% din companie in IPO-ul care debuteaza in curand la Bursa de la Bucuresti, anunța Ziarul Financiar.

- Fondurile de pensii facultative (Pilonul III) aveau active in valoare de 3,87 miliarde de lei, la finalul lunii martie, in crestere cu 13,75% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeasi data a anului trecut, conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Statul roman a decis cum imparte profitul istoric de 4,4 miliarde de lei al Hidroelectrica: 3,1 miliarde de lei ia Ministerul Energiei, iar 781 milioane de lei Fondul Proprietatea, arata Ziarul Financiar. Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania si care…

- Datele cele mai recente publicate de INS arata ca populația Romaniei inainteaza in varsta rapid. Numarul pensionarilor este in creștere, iar numarul angajaților care platesc contribuții la bugetul de pensii este in scadere.

- In ciuda faptului ca an de an banii alocati de la buget celor doua institutii care gestioneaza sistemul sanitar – Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, au crescut, serviciile medicale oferite pacientilor nu au tinut pasul, scrie Ziarul Financiar.Aproape 78 miliarde de lei…

- Intr-o tara cu multe probleme imediate si presante, pensia este poate printre ultimele lucruri la care ne-am gandi atunci cand calculam cum sa ne cheltuim sau dramuim bugetul. Daca pensia e ceva care ti se pare ca se va intampla intr-un viitor extrem de indepartat, probabil asa au gandit si mii de francezi…

- Klaus Iohannis a declarat, joi, la Comisia Europeana, ca sistemul de pensii trebuie regandit astfel incat sa fie sustenabil. Același argument l-a folosit și președintele Franței, Emmanuel Macron, care a marit varsta de pensionare și se confrunta acum cu cele mai mari proteste din ultimii ani. Iohannis…