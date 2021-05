Pietrele Îndrumătoare din Georgia, un monument misterios In iunie 1979, un barbat cu pseudonimul R.C. Christian a solicitat serviciile companiei de prelucrare a granitului din Elberton, statul american Georgia, pentru construirea unui monument. Barbatul a cerut ca nimeni sa nu afle vreodata identitatea sa sau a grupului pe care il reprezenta. Barbatul parea sa aiba o rezerva nesfirșita de bani pentru a finanța proiectul. Totodata, conform termenilor Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a marcat joi 100 de zile de cand se afla la Casa Alba printr-o deplasare in Georgia, un stat electoral cheie, pentru a-si promova planurile de investitii uriase care, in opinia sa, pot transforma tara, relateaza AFP. Adresandu-se persoanelor adunate intr-o parcare din…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, gazduiește la București, in perioada 22-23 aprilie, o reuniune a Trilateralei pe teme de securitate a miniștrilor de Afaceri Externe din Polonia, Romania și Turcia. In premiera in acest an, la inițiativa Romaniei, vor participa și miniștrii de Externe din…

- Acordul, convenit dupa discutiile maraton intre companii afiliate ale celor mai mari conglomerate din Coreea de Sud, a fost anuntat cu doar cateva ore inainte de un termenul limita de duminica seara, pana cand administratia presedintelui Joe Biden ar fi trebuit sa decida daca sa inverseze o decizii…

- The Ambassador of the State of Israel to Romania, David Saranga, has paid a visit to the Representation of the Romanian Patriarchate in Jerusalem on Tuesday, in solidarity with the Romanian church, the target of extremist attacks. According to a press release of the Israeli Embassy sent to…

- Neurochirurgul Leopoldo Luque, cercetat alaturi de alte sase persoane in dosarul mortii lui Diego Armando Maradona, a insultat doua dintre fiicele fostului fotbalist, Dalma si Gianinna, si a afirmat ca ar merita sa aiba "un monument", conform unor mesaje preluate de presa, informeaza agentia EFE,…

- CHIȘINAU, 1 mart - Sputnik. Astazi a avut loc prima reuniune a Grupului de Lucru privind Regulamentul Adunarii Parlamentare a Cooperarii Economice la Marea Neagra și Regulamentul Secretariatului organizației, de cand din ianuarie, Republica Moldova deține președinția in cadrul acestui organism internațional.…

- Artistul Edvard Munch este autorul unui graffiti misterios inscriptionat pe tabloul sau "The Scream" ("Tipatul"), au relevat scanarile in infrarosu, relateaza luni BBC. O propozitie mica, abia vizibila, scrisa pe una dintre cele mai cunoscute picturi din lume, a fost cauza multor presupuneri in lumea…

- Vizitatorii din afara UE sunt bineveniți in Croația, cu condiția sa se testeze sau sa intre carantina. Croația le face mai ușoara șederea celor care doresc sa ramana mai mult, modificandu-și legile. Astfel, sunt acordate permise de ședere pe un an celor care vin din afara Uniunii Europene și lucreaza…