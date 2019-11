Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit martorilor, fata a fost lovita de o mașina în timp ce încerca sa traverseze strada într-un loc nepersmis. „Pieton lovit pe strada Republicii în drept la intrarea în campus. Intervine EPA Colina”, se arata într-un comunicat „la…

- Un tanar de 19 ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului dupa ce a lovit in plin cu masina un barbat care traversa strada printr-un loc nepermis.

- O tanara a fost lovita de un automobil in timp ce traversa strada neregulamentar. Incidentul a avut loc in aceasta dimineta pe strada Alexandru cel Bun din Calarasi.Potrivit martorilor, ea a fost transportata in stare grava la spital.Revenim cu detalii.

- Un copil de cinci ani a fost accidentat, miercuri seara, in localitatea Budești Finațe din județul Bistrița-Nasaud, in timp ce traversa un drum județean printr-un loc nemarcat, potrivit Mediafax.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu: ‘Trei vești bune, azi, de la Guvernul PSD’…

- Ziarul Unirea ACCIDENT in Uioara de Sus: Pieton acroșat de un autoturism in timp ce traversa strada neregulamentar ACCIDENT in Uioara de Sus: Pieton acroșat de un autoturism in timp ce traversa strada neregulamentar Un barbat a fost lovit de un autoturism ... ACCIDENT in Uioara de Sus: Pieton acroșat…

- Un tanar de 23 de ani, din Patrauți, a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa neregulamentar o strada din Suceava. Accidentul a avut loc ieri, la ora 20.00, pe strada Marașești. La volan se afla un localnic de 40 de […]

- Tanar aflat in stare de ebrietate a fost accidentat de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 20.05, in timp ce conducea autoturismul pe strada Marasesti din municipiul Suceava, un localnic de 40 de ani a surprins si accidentat ușor ...

- O femeie de 43 de ani, din Verești, a ajuns la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa neregulamentar drumul din dreptul unui magazin din comuna. Femeia a fost accidentata de un autoturism condus de un tinar de 27 de ani, din Suceava. Acesta…