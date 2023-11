Pieton acroşat de tramvai pe strada Henry Ford Un pieton a fost acrosat miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 15.55, de un tramvai, pe strada Henry Ford din Craiova. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul ca, un barbat de 38 de ani, din municipiul Craiova, nu s-ar fi asigurat corespunzator si ar fi traversat strada in mod neregulamentar, fiind acroșat de tramvaiul care se deplasa catre stația Ford. In urma evenimentului, barbatul a necesitat ingrijiri medicale, fiind transportat la o unitate medicala. Polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa, cercetarile fiind continuate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

