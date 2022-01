Pieton accidentat, şofer anchetat O femeie in varsta de 37 de ani, din Sagna, a fost victima unui accident rutier produs luni dimineata, 24 ianuarie, pe un drum judetean din localitatea mentionata. Conform primelor date de ancheta, femeia, care se deplasa pe marginea partii carosabile a fost lovita de un sofer in varsta de 26 de ani. „La data […] Articolul Pieton accidentat, sofer anchetat apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inceptul saptaminii a fost cu ghinion pentru un sofer care s-a urcat baut la volan, a condus cu viteza, iar cind a vazut politistii a oprit si s-a mutat pe bancheta din spate. S-a intimplat pe 17 ianuarie, in jurul orei 17:00, pe DNl 12 C, la Neagra, un barbat de 40 de ani, din […] Articolul Un sofer…

- Un incident nedorit s-a petrecut pe 1 decembrie, in jurul orei 17:30, pe strada Bogdan Dragos, din Roman. Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca un conducator auto, in virsta de 31 de ani, din Roman, ar fi patruns pe sensul opus de mers, intrind in coliziune cu doua autoturisme parcate…

- Maria Pantazi, veteran de razboi, a cerut sa primeasca doza booster a vaccinului anti-Covid. Ajunsa la frumoasa varsta de 100 de ani, Maria Pantazi, care in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial a ingrijit ranitii in spitale de campanie, a declarat ca se vaccineaza pentru ca vrea sa se pazeasca singura…

- ■ proiectul in care este implicata si Asociatia Volunteer for life va asigura servicii stomatologice gratuite pentru copii si tineri vulnerabili din trei localitati din Neamt ■ este vorba despre comunele Tasca, Bicazul Ardelean si Bicaz Chei ■ proiectul a presupus o investitie de peste 80.000 de euro…

- ■ un reprezentat al unei parohii din judet a platit pentru organizarea unui pelerinaj cu peste 100 de persoane ■ banii au fost dati unui barbat din Alba Iulia, care nu s-a mai tinut de cuvint ■ O parohie din judetul Neamt a dat banii din mina pe cioara din par si a pierdut o […] Articolul Preot tepuit…

- ■ Florin Tuscanu, preot la Parohia Sfintul Nicolae din Trifesti a publicat continutul unui document solicitat in 1921 de ministrul Cultelor si Artelor, poetul Octavian Goga ■ parohul de la acea vreme, Gheorghe Popovici, aducea la cunostinta oficialului „Starea sociala, morala, culturala si confesionala…

- Constantin Birjoveanu (1934 – 2000) ), scriitor, pictor, caricaturist, si vorbitor de esperanto, dadea viata , in urma cu doua decenii si ceva, unor apreciate tablete umoristice publicate in hebdomadarul vremii, Gazeta de Roman. In numarul de astazi, iata o noua cronicuta, de mare actualitate, in care…