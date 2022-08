Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii ANPC au verificat autenticitatea certificatelor de producator la tarabele de fructe si legume din piete. Insa, produsele locale s-au dovedit a fi autohtone, doar in acte. Mulți dintre vanzatorii verificați au recunoscut ca achiziționeaza din piețe de gros produsele pe care le revand, susțin…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorului au verificat benzinaria din Argeș, unde un barbat a incercat sa alimenteze cu motorina, dar a primit doar aer. Asta in timp ce aparatul taxa ca și cum s-ar fi livrat combustibil. Aceștia au gasit nereguli și la produsele din interior.Agenția Naționala de Protecție…

- Echipa Romaniei, formata din patru elevi de la licee din Bucuresti, Timisoara, Roman si Targu Jiu a obtinut locul al treilea, in ordinea punctajelor totale obtinute, din 47 de tari participante la Olimpiada Internationala de Lingvistica. Doi dintre reprezentantii Romaniei la olimpiada de Lingvistica…

- Producatori agricoli si-au dat intilnire, in acest sfirsit de saptamina, in nordul din Republcii Moldova unde a avut loc evenimentul "Ziua Fructelor". Timp de 2 zile, 47 de companii și-au expus produsele, echipamentele, sau serviciile. Printre oaspeți au fost si producatori agricoli din Romania, informeaza…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat, marti, printr-un comunicat de presa, ca a inceput, la jumatatea lunii mai, o ampla serie de actiuni de verificare a modului in care se deruleaza comertul cu obiecte din metale pretioase si cu pietre pretioase, la nivelul intregii tari. …

- Ministrul de Externe sarb, Nikola Selakovic, va efectua, luni, o vizita in Romania, context in care va fi semnat un Acord guvernamental prin care Guvernul Serbiei va transfera, cu titlu gratuit, Executivului de la Bucuresti dreptul de proprietate asupra cladirii „Luceafarul” din Varset, potrivit unor…

- O ieseanca a fost lasata cu doar 3 lei in cont de un hot norocos. Greseala femeii a fost una clasica: tinea in portofel, alaturi de card, si o hartie cu numarul PIN. Hotul a fost trimis in judecata abia in 2020, la trei ani de la comiterea faptei si condamnat in prima instanta miercuri. Pe 22 decembrie…

- Chiar daca inchirierea masinilor este o activitate foarte populara in Romania, tot mai sunt multe mituri in ceea ce priveste industria de rent a car. Cel mai banal exemplu este: masinile sunt prea scumpe. Raspunsul corect este ca acest lucru depinde. Depi