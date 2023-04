Piesa de teatru „Cerere în căsătorie” se joacă din nou la Palatul Culturii. Mircea Cărtărescu, invitat la Bistrița, în 4 mai! Piesa de teatru „Cerere in casatorie” – produsa la Bistrița de trei actori foarte buni din oraș – se joaca din nou la Palatul Culturii. Cei care nu au apucat sa vada piesa la sfarșitul lui martie, cand a avut loc premiera, au o șansa miercuri, 3 mai, de la ora 19.00. Prețul unui bilet – 30 de lei. Bilete se pot achiziționa la casieria Centrului cultural Municipal sau pe iabilet.ro. Cerere in casatorie a fost scrisa de Cehov in 1888. S-a jucat prima oara la Sankt Petersburg, in 1889. La Bistrița, premiera piesei a avut loc in 22 martie, cu casa inchisa și toate biletele vandute. Cei care au dat… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul „Coriolanus”, de Wiliam Shakespeare, prezentat de Teatrul National din Kiev, Ucraina, a deschis joi seara mini festivalul „Poduri de Teatru” , organizat de Teatrul National „Marin Sorescu” din Craiova. La finalul piesei, actorii ucraineeni au fost aplaudati indelung, iar din public, dar…

- Vineri, 21 aprilie 2023, la Teatrul Național din Craiova, Naționalul timișorean va prezenta spectacolul HAMLET dupa William Shakespeare in cadrul evenimentului internațional „Poduri de teatru”. Organizatorii au ținut ca, in spiritul tematicii festivalului, sa construiasca un pod teatral catre Capitala…

- Este ziua mondiala a teatrului: prilejul perfect sa ne bucuram in tihna – mai bine mai tarziu decat niciodata – ca și in orașelul nostru – odinioara medieval la cap – incep sa se miște lucrurile intr-o direcție buna. E prilejul perfect sa ne bucuram ca farsa spumoasa pe care am savurat-o zilele trecute,…

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezinta luni, 27 martie, de la ora 18:00, spectacolul pentru copii „Despre stele”, o producție miniREACTOR Cluj – Napoca. Prezentat in premiera la Sibiu, spectacolul face parte din programul special dedicat Z

- O noua premiera a teatrului național timișorean va vedea luminile rampei in 15 martie, de la ora 19,00, la Sala 2 a teatrului. Spectacolul „Slow down/Mai incet!”, de Mihaela Michailov, in regia lui Horia Suru, incheie proiectul „Viitorul copiilor”, parte din traseul „Vocile orașului”, lansat in urma…

- Piesa ”Casa Mare” de Ion Druța revine pentru a treia oara pe scena Teatrului Național ”Mihai Eminescu” din Chișinau, de asta data in regia lui Alexandru Cozub. Spectacolul va avea loc simbata, 18 februarie, la ora 18.00, informeaza MOLDPRES. Potrivit organizatorilor, piesa trateaza valori des intilnite…

- JOI| Spectacolul „Nepoata-Sotie”, la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia. Piesa din teatrul absurdului, prezentata de trupa Skepsis JOI| Spectacolul „Nepoata-Sotie”, la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia. Piesa din teatrul absurdului, prezentata de trupa Skepsis Joi, 23 februarie…

- "Eu nu am furat niciodata nimic", e titlul unei piese de teatru care incearca sa recreeze viața omului simplu in anii comunismului. Spectacolul a avut premiera intr-un spațiu cat o sufragerie, din demisolul Muzeului Național al Țaranului Roman.