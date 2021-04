Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia sa, Meghan Markle, au atins recorduri de nepopularitate in randul britanicilor dupa interviul acordat unei televiziuni americane si acuzatiile lor de rasism, potrivit unui sondaj publicat vineri, relateaza AFP. Potrivit sondajului realizat de institutul YouGov in randul…

- Realizatorul TV Piers Morgan (55 de ani) și-a dat demisia dupa o serie de contre avute pe tema interviului acordat de Meghan Markle și Prințul Harry la Oprah. Omul de televiziune considera ca Ducesa a mințit poporul britanic la televizor și a jignit profund Familia Regala.

- Meghan Markle și Prințul Harry au vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru Oprah, despre scandalurile care i-au condus la ieșirea din cadrul Casei Regale. Prințul Harry acuza presa din Marea Britanie ca e rasista, iar Meghan spune ca este o diferența enorma intre lucrurile prin care a trecut ea și lucrurile…

- Thomas Markle nu a mai vorbit cu fiica lui de cand s-a maritat cu Prințul Harry. Regizorul de televiziune a urmarit cu sufletul la gura interviul acordat de Meghan realizatoarei Oprah și a reacționat la dezvaluirile ei.

- Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 94 de ani, „refuza sa semneze raspunsul Palatului Buckhingham la interviul Oprah” și cere mai mult timp, in ciuda discuțiilor de urgența desfașurate cu fiul sau, Prințul Charles, și cu Prințul William dupa ce Harry și Meghan au 'aruncat in aer familia', prin…

- Casa Regala a Marii Britanii nu are parte de liniște dupa ce Meghan Markle și Prințul Harry au ales sa plece peste ocean, unde s-au stabilit. Recent, Ducii de Sussex au facut noi declarații. Vorbele lor s-ar putea sa nu fie pe placul Reginei Elisabeta. Meghan Markle și Prințul Harry, interviu controversat…