Stiri pe aceeasi tema

- Un obiect militar gasit intr-o padure din Polonia in luna aprilie era o racheta rusa KH-55, au anunțat miercuri doua instituții media polone, potrivit Reuters.Polonia a fost in alerta in legatura cu posibilele scurgeri de armament din razboiul din Ucraina vecina, in special de cand doua persoane…

- Un incident macabru a avut loc intr-un oras din Polonia, unde o persoana decedata a cazut cu tot cu sicriu din masina mortuara care il ducea la cimitir. Imaginile surprinse de un trecator au devenit virale pe retelele sociale. Intamplarea a avut loc luni, 24 aprilie, pe o strada din orasul polonez…

- Un numar neprecizat de avioane invizibile radar (stealth) F-22 Raptor au aterizat la baza Povwidz din Polonia pentru a efectua „o varietate de misiuni in regiunea Marii Negre și a Marii Baltice”, informeaza Comandamentul Aerian Aliat al NATO.

- PSD solicita MAE, printr-un comunicat de presa, sa inițieze discuții diplomatice cu autoritațile ucrainene pentru suspendarea temporara a exporturilor de cereale pe piața din Romania, dupa modelul aplicat in Polonia.

- Importurile de cereale ucrainene in Polonia vor fi oprite temporar pentru a atenua impactul asupra preturilor, dar tranzitul va fi in continuare permis, a declarat vineri noul ministru polonez al agriculturii, Robert Telus, relateaza presa poloneza. Robert Telus a preluat joi functia de ministru al…

- O ofensiva eșuata a Kievului va permite Rusiei sa prinda Ucraina din scurt, a declarat un consilier al lui Vladimir Putin, relateaza Sky News . Rusia ar putea mobiliza 400.000 de oameni pentru un „atac final”, in timp ce Occidentul va fi lipsit de arme, a declarat Dmitri Suslov. „Daca ofensiva de la…

- Un barbat in varsta de 76 de ani din Polonia a pastrat in locuinta lui cadavrul mumificat al mamei sale timp de 13 ani, descoperirea fiind facuta de o ruda care a devenit din ce in ce mai alarmata de comportamentul lui si a chemat ambulanta, a anuntat joi parchetul local, transmite Agerpres.

- O fetița de doar șapte anișori, originara din raionul Ialoveni, a disparut din vizorul bunelului care a venit cu ea la Gradina Botanica din Chișinau. Dupa doua ore de cautari, fetița a fost depistata de un echipaj al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativa pe str. Lev Tolstoi. Amintim ca…