- Serviciile de informatii americane estimeaza ca 20.000 de luptatori rusi au fost ucisi in Ucraina din luna decembrie si alti 80.000 au fost raniti in lupte, a declarat luni un purtator de cuvant al Casei Albe, transmite AFP.

- Rusia a pierdut in razboiul din Ucraina peste 10.000 de unitați de echipament militar, inclusiv 1.950 de tancuri, se arata intr-o analiza a portalui Oryx. Pierderile pe campul de lupta și sancțiunile occidentale au lasat armata rusa intr-o stare de declin.

- Documentele secrete americane și ale NATO care au zguduit Washingtonul și aliații sai dupa ce au fost postate pe rețelele sociale la inceputul acestei saptamani, ceea ce a determinat o investigație a Pentagonului, ofera detalii rare despre armata lui Vladimir Putin, scrie The Moscow Times . Scurgerile…

- Documentele clasificate ale Pentagonului distribuite in public care au prins pe picior greșit Washingtonul și aliații sai au oferit detalii rare despre ofensiva Rusiei in Ucraina obținute de Departamentul american al Apararii, scrie The Moscow Times.

- Motivele pentru care Rusia vrea sa scape de Grupul Wagner, potrivit serviciilor secrete britanice Grupul Wagner, condus de omul de afaceri Evgheni Prigojin, cunoscut in trecut drept “bucatarul lui Putin”, poarta o lupta pentru putere cu Ministerul rus al Apararii, invocand probleme de strategie militara…

- Pe masura ce Rusia se confrunta cu "pierderi extinse" in urma razboiului din Ucraina, Moscova va deveni tot mai dependenta de capacitatile sale nucleare, cibernetice si spatiale, au declarat agentiile de informatii americane in raportul lor anual neclasificat de evaluare a amenintarilor, relateaza CNN.Pierderile…

- Un avans al unei coloane de blindate rusești in zona orașului Vuhledar a sfarșit pe un camp minat și sub tirul ucigator al artileriei ucrainene. BBC Rusia explica, pe baza informațiilor disponibile, ce s-a intamplat acum cateva zile in estul Ucrainei și cat de mari sunt pierderile. Stoparea unui asalt…