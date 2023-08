Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby a Romaniei se reunește luni pentru o ultima saptamana de pregatire in țara, la București, dupa care, duminica, 3 septembrie, va pleca spre Franța, pentru a participa la Cupa Mondiala de Rugby, informeaza Federația Romana de Rugby.

- Stafful tehnic al nationalei Romaniei a efectuat trei schimbari in lotul anuntat pentru Cupa Mondiala de rugby din Franta, toate determinate de accidentari. Mihai Macovei, Mihai Muresan si Paul Popoaia au suferit accidentari in ultima saptamana de pregatire, dar si la meciul test cu Italia, si au fost…

- Rugbistul humorean Mihai Macovei nu va mai face parte din lotul Romaniei la Cupa Mondiala din Franța, din motive medicale, a anunțat Federația Romana de Rugby. Sportivul in varsta de 36 de ani a suferit o ruptura musculara de 2,5 centimetri la un mușchi de la gamba stanga și are nevoie de 3 ...

- Stafful tehnic al echipei nationale de rugby a Romaniei a stabilit lotul de 33 de jucatori care va evolua la Cupa Mondiala din Franta, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Rugby pe site-ul oficial. Capitanul echipei va fi Cristi Chirica (26 ani), jucator ce evolueaza pe postul de flanker sau la…

- Capitanul echipei nationale de rugby a Romaniei, Mihai Macovei, a afirmat, marti, odata cu inceperea pregatirii pentru Cupa Mondiala, ca niciunul dintre cei 50 de jucatori convocati in prima faza nu are locul asigurat pentru a participa la competitia din Franta."Nimeni nu are locul asigurat, chiar…