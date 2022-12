Florin Grapa, unul dintre antrenorii marcanti in ultimele decenii in voleiul feminin romanesc, a decedat, marți dimineata, la varsta de 68 de ani Voleiul romanesc a pierdut marți unul dintre oamenii care a construit multe in acest sport. Antrenorul Florin Grapa s-a stins din viața la 68 de ani, dupa „o lupta dura cu o boala nemiloasa", se arata intr-un comunicat al Federației Romane de Volei. ...