Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, și-a scos biroul in strada la propriu. El a dorit astfel sa aiba contact direct cu cetațenii și astfel prin rezoluțiile pe care le pune pe solicitarile acestora sa le fie rezolvate problemele.

Primarul a apelat la aceasta strategie dupa ce cetațenii i-au relatat in vizitele pe care le fac des in teren ca funcționari din primarie mișca lucrurile doar atunci cand sunt impinși de la spate. Mai precis... daca pe un document apare o rezoluție a primarului licrurile se rezolva aproape instant, in caz contrar rezolvarea treneaza timp indelungat…