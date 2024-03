Piedone: Mă gândesc să sap o groapă/Pentru cei care mă sapă! Primarul sectorului 5 , Cristian Popescu Piedone e binedispus intr-o frumoasa duminica de primavara! Posteaza pe facebook un mesaj tonic, pe care-l parcurgem amuzați. Ma gandesc sa sap o groapa/Pentru cei care ma sapa! Comparam starea permanenta de afabilitate și umor a lui Piedone cu incrancenarea celor care pun la cale candidaturile pentru Primaria Generala a Capitalei. In dreptul lui Piedone, ne da cu plus. Dincolo… ne da cu rest. In zi sfanta, mi-ar placea sa fiu musca agațata de jaluzelele acelea, din camera aceea… unde doi gentlemani provinciali dau cu zarul viitorul bucureștenilor ! Parca-i… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Bucureștiului, Nicușor Dan, a bifat in ultima perioada mai multe ieșiri publice cu mesaje țintite catre electorat. In ultima sa conferința de presa, care a avut loc miercuri, edilul Capitalei, care iși dorește un nou mandat, a vorbit despre rechinii imobiliari din București.

- Imbracat elegant, cu camașa, cravata și palton, un batran de 90 de ani a ieșit ieri la cerșit pe strazile Capitalei. Aștepta la semnafor liniștit, cu mana intinsa, sperand ca cineva ii va intinde o mana de ajutor! Barbatul nu este un om al strazii, ci unul dintre batranii cu o pensie derizorie, care…

- Cu banii publici incasați ca subvenție, liberalii au demarat procedura de achiziție de la Regia Autonoma a Protocolului de Stat (RA-APPS) a trei sedii din centrul Capitalei. Imobilele sunt cumparate in regim preferențial, printr-o lege cu dedicație pentru partidele politice.Pe ultima suta de metri,…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a abordat intr-un interviu tema migrației locuitorilor din oraș, subliniind determinarea sa de a face din Buzau unul dintre cele mai prietenoase și atractive orașe din Romania. ”Vreau ca Buzaul sa devina unul dintre orașele cele mai bune de locuit din Romania.”,…

- O artista care a scris o pagina importanta de istorie in cultura romaneasca și de numele careia este legata una dintre bijuteriile arhitecturale ale Bucureștiului. Numita și „Castelul de sub iedera”, cladirea in care a locuit Maria Tanase este spectaculoasa. O bijuterie a Bucureștiului O plimbare pe…

- Pompierii din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov au intervenit, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel situat in zona centrala a Capitalei, pe Splaiul... The post Incendiu la un hotel din centrul Bucureștiului. 20 de persoane au fost evacuate appeared first on Special Arad · ultimele…

- Capitala ramane fara 620 de milioane de lei in bugetul pe 2024. Adica mai puține tramvaie, autobuze electrice și mai puțini bani pentru investiții, avertizeaza primarul Bucureștiului, Nicușor Dan. Suparat pe bugetul Capitalei, edilul a ironizat o afirmație din trecut a premierului Marcel Ciolacu care spunea,…

- Cei aproximativ 2 milioane de locuitori ai Capitalei știu sau nu, cați ani se implinesc de la instaurarea Primariei Generale a Bucureștiului ca și capitala statala. Cu atat mai puțini sunt cei care știu povestea unui loc aparte. Așa ca, azi vorbim despre locul din București despre care s-a vorbit in…