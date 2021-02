Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anuntat vineri, 19 februarie, ca autorizația de mediu pentru societatea Salubrizare Fapte 5 S.A. nu mai este suspendata, dupa ce au fost remediate neregulile constatate anterior. In sedinta Consiliului local de vineri, Popescu Piedone a precizat ca, in 24 de ore, s-a intervenit asupra terenului din cauza caruia a fost suspendata autorizatia de mediu, adaugand ca a aflat abia miercuri de aceste probleme, transmite Agerpres. Consiliul local se intrunise si joi seara pentru a gasi o solutie privind salubrizarea in sector, insa, dupa mai multe ore…