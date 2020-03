Stiri pe aceeasi tema

- „Stimați Prieteni! Urmare a declararii in țara a starii de urgența, vreau sa comunic urmatoarele:1. Parlamentul RM a declarat Stare de urgența in Republica Moldova pe un termen de 60 de zile, adica pana la 15 mai 2020. Acțiunea data este reglementata de Legea 212 din 2004.

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei Augustin Zegrean a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca nu pot fi depuse amendamente la decretul emis de seful statului privind instaurarea starii de urgenta, precizand ca doar Guvernul poate interveni, dupa aprobare, prin ordonante de urgenta.…

- In Romania a fost instaurata, oficial, starea de urgenta, dupa ce decretul a fost publicat luni in Monitorul Oficial. Imediat dupa publicarea decretului, mai multi parlamentari au anuntat ca vor propune modificarea actului in Parlament. Acest lucru nu este insa posibil, explica Tudorel Toader, fost…

- Biserica Ortodoxa Romana atrage atenția ca „Starea de urgenta este o stare speciala de prevenire a extinderii epidemiei, nu o stare de panica si descurajare.”, se arata intr-un comunicat trimis redacției. Biserica se adapteaza treptat, in functie de evolutia situatiei provocate de epidemie, asa cum…

- Zeci de tiruri asteapta la iesirea din Romania, spre Bulgaria, dupa ce Parlamentul tarii vecine a votat declararea starii de urgenta din cauza coronavirusului pana pe 13 aprilie. Starea de urgenta prevede interzicerea calatoriilor spre si dinspre tarile cu niveluri mari de raspandire a coronavirusului…

- Președintele american Donald Trump va declara starea de urgența naționala, pentru a putea oferi ajutoare federale statelor afectate de coronavirus, scrie agenția Bloomberg, care citeaza surse apropiate discuțiilor, potrivit Reuters.Mai multe voci au cerut declararea starii de urgența naționala…

- Premierul Boiko Borisov a anunțat decretarea starii de urgența in Bulgaria. Parlamentul de la Sofia a votat in unanimitate declararea unei stari de urgenta, din cauza pandemiei de coronavirus. Masura intra...

