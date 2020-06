Piatra Șoimului: “Cu trei poduri, am scos oamenii la lumină” Comuna Piatra Șoimului, situata, parțial, pe malul drept al Bistriției, este strabatuta de doua parauri – Calu și Iapa – și dispune de un relief aparte. De o parte și de alta a acestor fire de apa se afla toate locuințele din cele patru sate, respective Piatra Șoimului, Luminiș, Negulești și Poieni. Numai ca, dintotdeuna, traitorii acestor locuri au avut mari necazuri in vremuri cu precipitații abundente, iar pentru corectarea și rezolvarea situațiilor, actuala administrație locala a fost nevoita sa atraga fonduri pentru construirea a trei mari obiective, care sa rezolve toate problemele. In fond,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

