- ■ se ia in considerare reducerea cu 50% a chiriilor terenurilor, spatiilor si cladirilor proprietate a municipiului, altele decit cele cu destinatia de locuinta Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a anuntat ca se pregatesc masuri, pe plan local, pentru a sprijini mediul de afaceri din…

- ■ Dragos Chitic a luat decizia dupa ce a aflat ca doi dintre organizatorii Concursului de Dans Sportiv au fost confirmati pozitiv ■ va face testul si va astepta rezultatul ■ Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a anuntat recent ca intra in autoizolare dupa ce a fost facuta publica informatia…

- Primaria Piatra Neamt a anuntat noi masuri dispuse pentru a preveni infectarea cu coronavirus. Limitarea programului Pietei Centrale, inchiderea telegondolei, Baii Comunale, Salii Polivalente si a Stadionului si spalarea strazilor cu substante pe baza de clor sint citeva dintre acestea. Va prezentam…

- ■ “am facut tot ce a fost posibil ca pietrenii sa cunoasca situatia financiara dificila, dar sa nu o resimta”, a declarat Dragos Chitic, referindu-se la datoriile mostenite ■ edilul a enumerat o serie de investitii propuse, finantate din bugetul local ■ Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic,…

- ■ anuntul a fost facut de primarul Chitic ■ “daca reusim sa-l preluam in administrarea primariei, putem sa-l mentinem in functiune”, a declarat edilul ■ Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a declarat recent ca si-ar dori preluarea in administrare a Cinema “Mon Amour, in conditiile in…

- Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a anuntat recent ca este multumit de efectele introducerii sistemelor de plata electronice pentru taxele si impozitele locale. “Introducerea sistemelor de plata electronice pentru taxele si impozitele locale a reprezentat o modalitate moderna si comoda…

- Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a facut publica informatia, recent, ca a decis sa profite de vremea favorabila si sa se deplaseze in zonele unde vor fi efectuate lucrari de reparatii si modernizare a strazilor. “Profitam de vremea favorabila din aceasta iarna pentru a realiza lucrari…

- ■ acuzele sint formulate de primarul Chitic la adresa consilierilor PSD ■ „dau dovada de ipocrizie si populism ieftin, doar pentru a cistiga capital politic prin manipulare”, sustine Dragos Chitic ■ Primarul PNL al municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, ii pune la zid pe consilierii PSD dupa ce acestia…