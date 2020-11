DSP Neamț a transmis, duminica seara, printr-un comunicat de presa, ca Spitalul Județean unde a avut loc incendiul in urma caruia au murit 10 pacienți intubați la ATI, infectați cu COVID-19, a operat modificari de structura pentru care nu a primit avizul DSP. Totodata, DSP Neamț mai anunța ca in spital a fost modificat circuitul prin construirea unui perete, in vedea maririi capacitații ATI pentru bolnavii infectați cu coronavirus și ca unitatea spitaliceasca nu a cerut avizul DSP pentru acest lucru: Victorie categorica! Moldovenii au un nou președinte! ”Pentru marirea capacitații secției…