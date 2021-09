Stiri pe aceeasi tema

- Piața Traian s-a eliberat de ”cuibulețul” de distracții culinare și muzicale creat prin intermediul unor casuțe de lemn, in ceea ce trebuia sa fie ”Targul de produse tradiționale”. Acestea au fost mutate, in mijloc de noapte, in Piața Badea Carțan. La inceputul lunii august, directorul societații Piețe…

- Mai bine mai tarziu decat niciodata. Piața Traian a fost eliberata de casuțele cumparate de fostul director al societații de piețe, Ioan Nasleu, care stateau goale de ceva timp. Au fost duse in Piața Badea Carțan, nu in Piața 700 așa cum anunțase actualul șef de la Piețe SA, Liviu Cocean.

- Piața 700 are o noua hala de lactate și carne. „Vechea hala arata deplorabil, era supradimensionata și in nici un caz nu era de Timișoara”, a spus Liviu Cocean, directorul general al Piețe S.A. Acesta a precizat ca noul spațiu este unul mai mic, curat, cochet și dispune de instalații sanitare și electrice…

- Timișoara și Cluj-Napoca ar putea deveni piețe de testare pentru masinile autonome. Țara este o piata unde cel putin trei producatori lucreaza la concepte ale masinii autonome, a anunțat un reprezentant al Guvernului... The post Timișoara și Cluj-Napoca ar putea deveni piețe de testare pentru masinile…

- Pe principiul „Mircea, fa-te ca lucrezi!”, directorul de la Piețe S.A. Liviu Cocean, a pus pe cineva sa-l filmeze in timp ce manuia picamerul intr-o piața agroalimentara din Timișoara, fara a avea niciun fel de echipament de protecție „Am spus ca am de gand in luna august sa-mi mut biroul in Piața…

- Scandalul din PNL Timiș, iscat din cauza alegerilor cu scandal de la șefia PNL Timișoara, alegeri caștigate de Raul Ambruș, candidatul taberei Orban, continua. Doi susținatori ai lui Raul Ambruș, caștigatorul alegerilor de la șefia PNL Timișoara, au fost suspendați. E vorba de deputatul Claudiu Chira,…

- Raul Ambruș s-a anunțat drept caștigator al alegerilor interne pentru filiala PNL Timișoara, deși contracandidatul sau și o parte din conducere nu au participat la ședința, Alin Nica declarand anulate alegerile de ieri. Liviu Cocean, liberalul care conduce acum Piețe SA, acuza ca tot „circul” a fost…