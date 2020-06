„Piața Tienanmen”, 4 iunie 1989… 4 iunie 1989: Au avut loc evenimentele tragice din „Piața Tienanmen”; armata a invadat piața și a reprimat, sangeros, mișcarea din Beijing. Tinerii adunați manifestasera, incepand cu 22 aprilie 1989, pentru reforme democratice și pentru inițierea unui dialog cu guvernul comunist. Raspunsul Sistemului? Trupele chineze au recucerit, in mod violent, „Poarta Pacii Cerești”… Masacrul din „Piața Tiananmen” a lasat, in urma-i, un numar necunoscut de morți (mii, potrivit catorva estimari) și a sufocat o mișcare democratica. Dar, dupa incercarea, migaloasa, a guvernului chinez – de a ascunde evenimentele,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

