Piaţa tabletelor, la cel mai slab nivel din ultimii trei ani 31,7 milioane de tablete au fost livrate in primul trimestru al acestui an, conform unei analize Canalys. Cifra reprezinta o scadere de 18 procente fata de aceeasi perioada a anului trecut. Este cel mai redus nivel pe care aceasta piata l-a inregistrat din primul trimestru al lui 2020. Dincolo de scaderea asteptata pentru perioada care urmeaza sarbatorilor de iarna, analistii spun ca aceasta a fost mai mare decat se asteptau, chiar si in actualul context economic. Tabletele se numara printre dispozitivele carora oamenii le aloca o foarte mica prioritate la achizitie in aceasta perioada. Au scazut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru scurt timp, Pixel Tablet, tableta care inca nu a fost prezentata oficial de Google, a putut fi vazuta pe versiunea pentru Japonia a magazinului online Amazon. Pagina cuprindea o parte dintre dotarile tehnice, in frunte cu chipset-ul Tensor G2, pe care aceasta tableta se va baza. Chipset-ul va…

- Piata smartphone-urilor a pierdut alte 12 procente in primul trimestru al acestui an, conform analizei facute Canalys, care spune ca scaderea a fost in parametrii asteptati de analisti. Apple, liderul din trimestrul anterior, are acum trei procente in plus fata de aceeasi perioada a anului trecut, insa,…

- Grupul Hyundai Motor, din care face parte Kia și Genesis, are planuri mari. Reprezentanții gigantului coreean tocmai au anunțat ca, pana in 2030, intenționeaza sa fie in top 3, la nivel global, in ceea ce privește vanzarile de mașini electrice. Pentru asta, Grupul va crește producția anuala de mașini…

- Piața globala a muncii a inceput anul sub semne de ingrijorare, venite de peste Ocean, in contextul disponibilizarilor din industria IT, ale marilor giganți precum Google, Amazon sau Microsoft. In Romania, insa, 2023 a adus activitate intensa pe...

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.XII.2022, au totalizat 33.491.800 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 190.500 tep fata de perioada 1.I-31.XII.2021. Productia interna a insumat 17.816.800 tep, in scadere cu 467.200 tep (-2,6%) fata de perioada 1.I-31.XII.2021, iar…

- Cel mai recent raport Canalys pentru trimestrul al patrulea din 2022, perioada octombrie-decembrie, arata o scadere majora fața de aceeași perioada din 2021. Diferența este de 17 procente și este cel mai slab trimestru din ultimii zece ani de pe piața de telefoane mobile. Scaderea in vanzari se vede…

- Vodafone reconfirma promisiunea de a oferi romanilor tehnologie de ultima generație, ușor de gasit, ușor de platit și ușor de folosit, prin EasyTech. Clienții care se porteaza in rețeaua Vodafone au 50% reducere la abonamentele RED 15 sau RED Infinity 23 pe toata perioada contractuala și super prețuri…

- La nivelul sectorului comertului cu amanuntul exista o tendinta mai mare de migrare catre serviciile de publicitate oferite de Amazon, care are efecte majore pe Madison Avenue si Wall Street. Ofertele de publicitate crescute ale Amazon pentru milioanele de marci care vand pe site, impreuna cu capacitatile…