- Constructorii europeni, printre care Daimler și Volkswagen, au transmis ca piața auto din China da semne de revenire, dupa ce producția a fost repornita gradual, iar clienții au inceput sa revina in showroom-uri. Grupul PSA a anunțat acum redeschiderea uzinei din orașul Wuhan, epicentrul epidemiei de…

- Piața muncii din Romania se clatina, sub efectele raspandirii coronavirusului in țara noastra. Sunt companii, nu puține, care nu au niciun plan pentru a rezista in aceste momente de criza, nu au rezerve financiare și ajung sa apeleze la metode abuzive...

- Piata muncii este foarte afectata și schimba complet paradigma de pana acum. Site-urile de recrutare abunda in oferte de locuri de munca la domiciliu, iar angajații, sceptici pana acum cateva luni, aplica in numar mare la ele.

- Munca remote, limitarea ședințelor extinse, a calatoriilor și gasirea unor alternative viabile care sa permita continuarea activitaților din cadrul companiilor, ca și pâna acum, reprezinta realitatea la care trebuie sa se adapteze, cel puțin pentru o perioada, și angajatorii din România,…

- Primele efecte ale raspandirii epidemiei de coronavirus sunt resimțite deja in piața muncii din Romania, unde intarzierea materiilor prime din China duce la restrangerea activitații in unitațile de producție din țara noastra. Toate acestea se vor...

- Jurnalistii vor fi scutiti de plata impozitului pe venit. Camera Deputatilor a votat legea. Propunerea legislativa care prevede ca jurnalistii si tehnicienii din presa sunt scutiti de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor si din drepturile de proprietate intelectuala,…

- Deficitul de candidati se adanceste in Romania, in contextul in care romanii pleaca in continuare peste hotare, iar populatia este tot mai imbatranita. Toate acestea lovesc puternic in piata de recrutare, iar angajatorii raman perioade lungi cu...

- Guvernul Orban a anuntat ca salariile profesorilor nu vor mai creste la nivelul din 2022 de la 1 septembrie 2020, pentru ca masura ar fi discriminatorie fata de alte categorii de bugetari. Decizia a fost criticata de fostul ministru al Muncii, Marius Budai.