Piata muncii se schimba: Angajatii ar renunta la o parte din bani pentru timp liber si dezvoltare profesionala

Peste o treime (37%) dintre cei care isi cauta un loc de munca ar fi dispusi sa renunte la o parte din salariu pentru sansa de a invata noi abilitati, in timp ce jumatate dintre candidati (51%) ar accepta o remuneratie cu 11,7% mai mica daca ar avea, in schimb, un program de munca flexibil, releva studiul "Viitorul recrutarii", realizat de PwC US.



In acelasi timp, angajatii care lucreaza in domeniul tehnologiei ar renunta chiar la un procent mai mare din salariu, respectiv 12,4%, in contul unor cursuri de perfectionare sau daca ar avea un program de lucru flexibil.



Potrivit…