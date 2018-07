Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al treilea an consecutiv, Coca-Cola HBC Romania, liderul industriei alimentare si a bauturilor de pe piata locala, a fost recunoscuta drept cea mai responsabila companie din tara, prin transparenta si implicarea cu care a dezvoltat proiecte de responsabilitate sociala si de mediu, conform studiului…

- Janssen, companie farmaceutica a Johnson&Johnson Romania, aniverseaza 25 de ani de prezența pe plan local. Compania are un rol semnificativ in dezvoltarea medicamentelor de noua generație, cat și in identificarea si crearea soluțiilor concrete pentru a facilita accesul pacienților romani la acestea.

- Janssen, companie farmaceutica a Johnson&Johnson Romania, aniverseaza 25 de ani de prezența pe plan local, fiind una dintre primele companii multinationale care si-au deschis biroul in tara noastra. Cu un portofoliu local de peste 30 de medicamente inovatoare, compania Janssen are un rol semnificativ…

- Compania americana Ellaal Goldberg Corporation a anuntat astazi ca îsi extinde investitiile pe piata media locala, în valoare de 50 de milioane de dolari, anuntate în urma cu o luna.

- Compania londoneza Clear Capital Markets a intrat recent pe piata financiara locala, oferind romanilor servicii personalizate de investitii: consultanta de investitii, in care clientul decide investitiile pe baza recomandarilor, si portofolii...

- Președintele a promulgat un act normativ important, in urma caruia, din luna iulie, va fi interzisa introducerea acestui produs pe piața din Romania. Legea a fost publicata, recent, in Monitorul Oficial și a intrat deja in vigoare.Toți romanii folosesc acest produs. Cei care nu vor respecta…

- Tranzactia ar marca revenirea fondului de investitii pe piata romaneasca de sanatate dupa ce in trecut a mai detinut doi producatori de medicamente, Terapia si Labormed, dar si reteaua privata de sanatate Regina Maria

- Compania americana Viavi Solutions, un furnizor de software si servicii pentru testarea, analizarea si cresterea calitatii retelelor de telecomunicatii cu afaceri anuale de aproximativ un miliard de dolari, are in plan sa ajunga intr-un an de zile la centrul de excelenta in cercetare si dezvoltare…