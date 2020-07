Stiri pe aceeasi tema

- Volumul spațiilor industriale și logistice inchiriate in prima jumatate a anului a totalizat aproape 250.000 de metri patrați, nivel in ușoara creștere fața de cel inregistrat in perioada corespunzatoare a anului trecut, de aproximativ 240.000 de metri patrați, conform JLL Romania, potrivit Mediafax.Peste…

- Un nou CUTREMUR in Romania. Vezi unde s-a simțiit cel mai tare Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter a avut loc in județul Mehedinți, transmite Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit INCDFP, seismul a avut loc marți, la ora 17.00, in județul…

- In ziua de 25.06.2020, la ora 20:30:16 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, MEHEDINTI un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.6, la adancimea de 16km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 121km NV de Craiova, 145km SE de Timisoara, 152km E de Belgrade, 157km E de Zemun, 161km N de…

- Un nou scandal zguduitor sta sa inceapa pe piața medicamentelor din Romania in contextul actualei crize iscate de pandemia noului coronavirus SARS-CoV-2. Nume grele precum Gigi Becali sau Anca Streinu Cercel, fiica medicului Adrian Streinu Cercel, sunt menționate in importul cu medicamente din Rusia.…

- WDP, dezvoltator belgian de spații logistice și industriale, va construi doua unitați de profil pentru Profi, una dintre cele mai mari rețele de supermarketuri din Romania, in Timișoara și Craiova, de 57.000 metri patrați, respectiv 58.000 metri...

- Bucurestiul și marile centre universitare din tara, precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov sau Craiova, sunt bine poziționate pentru a atrage business nou in zona serviciilor, in ciuda pandemiei Covid-19 care a franat activitatea tranzacționala și a determinat companiile sa recurga „in masa” la…

- Astfel, in ultima saptamana, numarul cazurilor de infecție cu coronavirus a scazut cu 10,5% fața de saptamana precedenta. Din totalul cazurilor active de coronavirus, 42% au fost inregistrate in patru județe și in Capitala, dupa cum urmeaza: in județul Suceava (18,5%), in municipiul București (8,5%)…

- Apetit pentru achizitiile de cladiri de birouri si parcuri industriale, mai putine birouri inchiriate si centre comerciale cu deschideri amanate, asa ar putea fi rezumat primul trimestru din acest an pentru piata de real estate din Romania, potrivit raportului trimestrial al CBRE, liderul pietei de…