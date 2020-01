Piata imobiliara 2019 vs 2020 Se pare ca luna noiembrie a anului curent a adus un numar semnificativ de vanzari pe piata imobiliara din Romania. Astfel ca, potrivit cifrelor publicate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), un numar de 48.360 de imobile - case, apartamente, terenuri - au fost vandute la nivelul intregii tari in luna noiembrie 2019.



Asta inseamna, cu 1.847 mai multe decat numarul imobilelor vandute in aceeasi luna a anului 2018. In luna noiembrie 2019, au fost inregistrate cele mai multe vanzari de imobile, astfel in Bucuresti s-a inregistrat un numar de 8.190 vanzari de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

