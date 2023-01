In pofida previziunilor ambitioase si a anumitor eforturi, Uniunea Europeana nu a inregistrat decat progrese lente catre obiectivul sau de conectare a pietelor energiei electrice pentru a asigura accesul cetatenilor si al intreprinderilor la energie ieftina, se arata intr-un raport al Curtii de Conturi Europene. Potrivit acestui document, intarzierile in cuplarea pietelor nationale ale electricitatii s-au acumulat din cauza deficientelor in guvernanta UE si a unui sistem complex de instrumente de reglementare vizand facilitarea comercializarii transfrontaliere, care a franat implementarea normelor…