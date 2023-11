Stiri pe aceeasi tema

- OTE, companie din Grecia, și Deutsche Telekom au semnat un acord de cumparare a operațiunile Telekom Romania Mobile cu Clever Media, grup care deține postul Prima TV și toate canalele Prima Sport, care au inclusiv drepturile de televizare ale meciurilor de SuperLiga. Deutsche Telekom și OTE au semnat…

- Razboiul Rusiei asupra Ucrainei a avut un impact semnificativ asupra geografiei exporturilor ucrainene de faina, sustine șeful comisiei de audit a Uniunii „Boroshnomel Ukraine” Serghei Sakirkin intr-o analiza publicata de agenția APK-Inform. „Daca anterior dominau statele din Africa de Nord și Centrala,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti seara, ca Romania sustine Ucraina, „dar nu poate distruge fermierii”, iar tranzitul cerealelor trebuie asigurat catre state terte. „Avem interese foarte apropiate: Delta Dunarii si piata cerealelor. Iarasi este un lucru care trebuie spus: Romania sustine…

- Sedentarismul a fost identificat drept un factor important de risc pentru mortalitate. Organizațiile mondiale și europene de sanatate atrag atenția asupra faptului ca stilul de viața sedentar este o provocare tot mai mare pentru sanatatea publica și are consecințe majore asupra sanatații, asupra intregii…

- Banca Nationala a Ucrainei (NBU) isi va imbunatati prognozele de inflatie si crestere economica pentru acest an, la reuniunea de politica monetara care va avea loc la finele acestei luni, pentru ca situatia in sectorul agricol este una peste asteptari, a declarat miercuri viceguvernatorul Serhi Nikolaiciuk,…

- Cazarile din Romania au primit 11 milioane de turisti, dintre care aproape 9,5 milioane au fost romani, noteaza Ziarul Financiar. Piata unitatilor de cazare a avut venituri de 9,4 miliarde lei in 2022, cel mai inalt nivel inregistrat de piata locala, informeaza Mediafax.Valoarea voucherelor emise…

- Chiar daca proiectele finanțate prin RRF pentru transformarea digitala a sectorului public din Grecia nu au inceput sa fie derulate inca in ritmul necesar și, prin urmare, nu au fost generate nici veniturile de pe urma licitațiilor respective, cifrele de afaceri ale companiilor IT nu au incetat sa creasca…

- Numarul locuintelor date in folosinta in Romania, in primul semestru al anului, a scazut cu aproape 500 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).Conform statisticii oficiale, pana la finele lunii iunie 2023,…