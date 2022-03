Piața de servicii alimentare a crescut anul trecut până la 5,66 miliarde euro Piata de servicii alimentare din Romania a crescut in anul 2021 pana la 5,66 de miliarde de euro, depasind cu 21% recordul inregistrat in 2019, inainte de izbucnirea pandemiei COVID-19, potrivit celei de-a cincea editii a cercetarii nationale de food&drinks service (mancare gatita si servita), realizate de Hospitality Culture Institute. “Industria de food service a inchis anul 2021 la un nivel record de 5,66 de miliarde de euro, insa cresterea se datoreaza in primul rand segmentului de food delivery, care a adus multi consumatori noi in categorie. Spre finalul anului trecut au inceput sa scada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața de servicii alimentare din Romania (restaurante, fast-food, cafenele, cantine, puburi etc.) a crescut in anul 2021 pana la 5.66 de miliarde de euro, depașind cu 21% recordul inregistrat in 2019, inainte de izbucnirea pandemiei COVID-19, potrivit celei de-a cincea ediții a research-ului național…

- Investitiile in real estate continua in ritm accelerat in Romania, piata rezidentiala si segmentul logistic atragand cel mai mare volum de noi investitii, arata o analiza a organizatiei Bucharest Real Estate Club (BREC), potrivit careia marile proiecte imobiliare in lucru sau care sunt anuntate pentru…

- Pandemia a adus o schimbare radicala in ceea ce privește tendințele de cumparare. Tot mai multe persoane iși fac cumparaturile din mediul online.Daca in 2019, inainte de pandemie, piața comerțului online inregistra 11,85 de miliarde de lei, aceasta a inceput sa creasca masiv odata cu pandemia.…

- Polpharma, cel mai mare producator de medicamente din Polonia, lucreaza la o oferta de preluare de 4 miliarde de dolari a rivalului ceh Zentiva, cerandu-le in acelasi timp investitorilor sa se alature proceselor de licitatie in schimbul unei participatii

- „Este necesar sa ne raportam la cerințele europene, dar nu trebuie sa ingreunezi viața fermierului roman. Fermierii susțin, la unison, ca, in primul rand, statul nu trebuie sa ii incurce. Reforme pe hartie, facute in ministere, avem o gramada. Deciziile politice proaste nu duc agricultura intr-o direcție…

- Platforma romaneasca de curierat rapid BeeFast se concentreaza in 2022 pe extinderea in mai multe orașe ale țarii și pe dezvoltarea platformei, dupa ce in 2021 atras o investiție de 500.000 de euro. Despre trendurile care vor contura industria și planurile de dezvoltare ale business-ului…

- Piata pensiilor private a inregistrat o performanta deosebita, cu o crestere a activelor de aproape 25%, ajungand la aproximativ 8% din PIB, potrivit lui Dan Armeanu, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara al Sectorului Sistemului de Pensii Private. "In anul 2021, piata pensiilor…