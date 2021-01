Stiri pe aceeasi tema

- 1 ianuarie a adus cu sine și liberalizarea completa a pieței de electricitate. Asta inseamna ca romanii nu mai platesc preturi stabilitate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). Consumatorii casnici sunt sfatuiți sa compare ofertele și sa aleaga in consecința.

- Piata de electricitate a devenit complet liberalizata incepand de vineri, 1 ianuarie 2021, ceea ce inseamna ca romanii nu mai platesc preturi stabilitate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), ci trebuie sa compare si sa-si aleaga oferta care li se potriveste cel mai bine.…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie recomanda clientilor casnici de energie sa aleaga ofertele concurentiale, unde factura lunara poate fi mai mica, in medie, cu 6,7 lei fata de piata de serviciu universal, potrivit Agerpres. De la 1 ianuarie 2021, piata de electricitate va fi…

- ​​Piața energiei electrice se va liberaliza de la 1 ianuarie 2021, insa foarte puțini consumatori casnici știu ca pot cauta oferte avantajoase de furnizare a energiei și in funcție de acestea sa iși schimbe furnizorul. Responsabila de aceasta situație este Autoritatea Naționala de Reglementare in…

- Consumatorii casnici care nu semneaza un nou contract la energie electrica pana la 1 Ianuarie nu sunt in pericol sa fie deconectati, asa cum au anuntat unii furnizori si asa cum s-a vehiculat in spatiul public, au declarat, ieri, reprezentantii Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFER),…

- ANRE a aprobat regulementul prin care consimatorii sunt racordați gratis la rețeaua de gaze Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat regulamentul care obliga distribuitorii sa finantele lucrarile de racordare a retea la clientilor, urmand ca aceste costuri sa fie recuperate…

- Facturi mai mari la energie electrica, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a crescut taxa de cogenerare, incepand cu data de 1 noiembrie. Asta, in condițiile in care cu numai 3 luni in urma, ministrul Economiei și Energiei, Virgil Popescu, susținea ca respectiva taxa…

- Autoritațile și analiștii pieței de energie spun ca cei care au negociat contractele de furnizare a gazelor naturale vor avea facturi mai mici in acesta iarna. Unele voci inainteaza ideea unei economii cuprinse intre 100 și 200 de lei pentru lunile de iarna, motiv pentru care a fost reluat apelul…