Piața auto second-hand a crescut (41%), în vreme ce cea nouă a pierdut 4% în primul semestru Tranzactiile cu masini second-hand pe plan intern au crescut cu 41%, in primele sase luni ale anului comparativ cu datele din 2020, pana la 335.000 de unitati, in timp ce piata masinilor noi s-a diminuat cu 4%, in aceeasi perioada, conform unei analize a unei platforme auto online. Astfel, pe piata masinilor second-hand, luna martie a fost cea mai buna luna de cand exista statistici, cu aproape 64.000 de masini tranzactionate si chiar si cea mai slaba luna a adus volume mari de masini tranzactionate (iunie, cu peste 51.000 de masini). „Totalul de aproape 335.000 de unitati este unul destul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Roughly 30,000 vehicles were registered in Romania in the first half of July, of which 20,461 units in the "used" category, according to the recently published data of the Driving Permits and Vehicle Registration Regime Directorate (DRPCIV). According to the official statistics, in the analyzed interval,…

- Aproape 30.000 de vehicule au fost inmatriculate in Romania, in prima jumatate a lunii iulie, din care 20.461 de unitati incadrate in categoria ''second hand'', releva datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), publicate recent. Conform statisticii oficiale,…

- Piața mașinilor noi a fost în primul semestru cu 4% sub cea din 2020, iar la mașini second-hand din import creșterea a fost de 10%, arata un comunicat al APIA. La vehicule comerciale piața a crescut cu 17%, creșterea fiind mai mare la vehiculele noi (27%, fața de 13% la second-hand).Astfel,…

- Potrivit cifrelor transmise de DRPCIV, in luna mai au fost inmatriculate cu 15% mai multe autoturisme fața de anul trecut. Volumul de autoturisme inmatriculate a crescut la 8.221 unitați, cu 14,91% mai multe, dar inca mult sub cele peste 12.000 de unitați inmatriculate in 2019. In cele cinci luni care…

- In primele cinci luni ale acestui an numarul mașinilor noi inmatriculate s-a ridicat la 35.845 unitați, cu 9,1% mai puțin decat in același interval al anului 2020, in vreme ce inmatricularile de vehicule rulate au crescut cu 7,8%, pana la 167.101 unitați, conform unui comunicat al Asociației Producatorilor…

- Piata auto din Romania inregistreaza o scadere de 14,5%, la patru luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, insa in aceasta marja autoturismele ecologice sunt pe un trend ascendent, cu aproape 80% crestere, reiese din datele publicate, luni, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile…

- Pe piata nationala, topul marcilor auto (autoturisme + autovehicule comerciale), in perioada ianuarie - aprilie 2021, este condus de Dacia, cu 6.529 de unitati, urmata de Ford (3.376 unitati), Toyota (2.594), Volkswagen (2.488), Skoda (2.461), Hyundai (2.224), Mercedes Benz (2.219), Renault (2.033),…

- Piata auto din Romania inregistreaza o scadere de 14,5%, la patru luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, insa in aceasta marja autoturismele ecologice sunt pe un trend ascendent, cu aproape 80% crestere, reiese din datele publicate, luni, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile…