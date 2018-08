Piaţa auto România, creştere cu aproape 24% Vanzarile totale de autovehicule noi au crescut, in primele sapte luni ale anului, cu 23,8%, pana la 105.686 unitati, comparativ cu intervalul de referinta din 2017, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate marti. Persoanele juridice sunt cele care sustin vanzarile auto in Romania (63% din totalul achizitiilor de autoturisme realizate in primele 7 luni), insa si achizitiile realizate de catre persoanele fizice au crescut cu 32% in comparatie cu intervalul ianuarie - iulie 2017, pana la 33.013 de unitati. Autoturismele rulate - cifre in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

