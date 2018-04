Stiri pe aceeasi tema

- "Consideram revoltatoare declaratiile ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, cu privire la reducerea dependentei economice a Romaniei fata de piata unica europeana", a transmis PNL printr-un comunicat de presa. Liberalii sustin ca Teodorovici, in prima intalnire a Comisiei Nationale…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6600 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins marti, in contextul in care alte monede din regiune s-au depreciat in raport cu euro. Marti, euro a scazut la 4,6605 lei, titreaza News.ro. Miercuri, leul s-a apreciat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6557 lei/euro, in crestere cu 0,12% fata de nivelul atins marti, in contextul in care alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Marti, euro a scazut la 4,6502 lei. Miercuri, leul s-a depreciat…

- Dupa cresteri constante de preturi, de la inceputul anului, soferii romani au parte si de o veste buna: carburantii s-au ieftinit semnificativ in ultima saptamana. Pretul mediu al motorinei vanduta in Romania a scazut cu 8 bani pe litru in ultima saptamana, iar cel al benzinei cu 9 bani pe litru, potrivit…

- Bursa de pe Wall Street s-a incheiat din nou in scadere, iar indicele bursier Dow Jones a inregistrat, joi, o scadere de peste 1.000 de puncte, coborand cu 4,15% din valoarea initiala, informeaza site-ul agentiei Associated Press si postul BBC.

- Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana, Noua Zeelanda și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat urmatoarele elemente de interes, in cadrul negocierilor, care vor fi prezentate…

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat recent, transmite AFP.Potrivit FMI,…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…