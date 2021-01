Stiri pe aceeasi tema

- Piata auto din Romania a inregistrat o scadere cu 26,2% in primele 11 luni ale anului in curs, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, asta desi in ultimele trei luni vanzarile de masini au revenit pe un trend crescator, releva datele publicate, luni, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- Piata moto din Romania a inregistrat o crestere de 22,8% in primele zece luni ale anului, fata de datele raportate in aceeasi perioada din 2019, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicata luni. Conform sursei citate, segmentul motocicletelor…

- Vanzarile de autovehicule au scazut in Romania cu 28,7% in primele zece luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2019, marja in care insa automobilele electrice (BEV, PHEV) sunt pe crestere de 67,7%, releva statistica publicata miercuri de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…

- Vanzarile de autovehicule au scazut in Romania cu 28,7% in primele zece luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2019, marja in care insa automobilele electrice (BEV, PHEV) sunt pe crestere de 67,7%, releva statistica publicata miercuri de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de…

- Vanzarile de autovehicule au scazut in Romania cu 28,7% in primele zece luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2019, marja in care insa automobilele electrice (BEV, PHEV) sunt pe crestere de 67,7%, releva statistica publicata miercuri de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de…

- Inmatricularile de autovehicule noi au scazut in Romania cu aproape 28% in primele zece luni ale anului in curs, comparativ cu intervalul similar din 2019, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), analizate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- Inmatricularile de autovehicule noi au scazut in Romania cu aproape 28% in primele zece luni ale anului in curs, comparativ cu intervalul similar din 2019, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), analizate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- Piața romaneasca a autovehiculelor (autoturisme, vehicule comerciale, minibuse și autobuze) a crescut in luna septembrie pentru prima data in acest an, fiind inmatriculate 11.831 de unitați, cu 72,8% mai multe fața de primele 9 luni din 2019, informeaza Asociația Producatorilor și Importatorilor de…