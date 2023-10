Stiri pe aceeasi tema

- Asigurarile de sanatate pot sa aduca bani noi in sistem si sa duca si la un alt tip de abordare in ceea ce priveste asistenta medicala, fie in spitalele publice, fie in cele private, a declarat joi ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.

- Cu acest prilej compania anunța ca iși va concentra eforturile pe consolidarea portofoliului de asigurari de sanatate, viața și accident și asigurari de calatorie, bunuri și de raspundere civila. La aniversarea a 15 ani de activitate in piața de asigurari din Romania, SIGNAL IDUNA, liderul pieței…

- Plafonarea RCA a fost prelungita, la inițiativa Ministerului de Finanțe cu inca 3 luni.Prețurile RCA nu vor crește, in urma unui proiect al Ministerului de Finanțe, condus de Marcel Boloș, care a fost aprobat in ședința de guvern. Daca guvernul nu ar fi luat aceasta decizie, prețurile la RCA ar fi crescut…

- Vești de ultima ora de la CNAS: Situația plaților din sistemul asigurarilor sociale de sanatate a fost rezolvataIn continuarea demersurilor intreprinse de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate pentru suplimentarea prevederilor bugetare, in ședința de Guvern de astazi a fost aprobat Memorandumul…

- In perioada de dupa pandemie, piața globala de asigurari a experimentat o serie de schimbari dinamice care au modelat prețurile, capacitatea, practicile de subscriere, limitele și acoperirile, conform datelor disponibile din diferite surse, in principal rapoartele publicate de OECD și EIOPA. Și piața…

- Este informația momentului pe piața asigurarilor RCA din Romania! Norma Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I. Se dubleaza termenul de pe piața asigurarilor obligatorii de raspundere civila. Mai precis, a fost publicata in Monitorul Oficial,…

- Ministerul Finanțelor a acordat mandat CEC Bank sa inființeze o societate in sectorul asigurarilor generale. Planul a fost ca aceasta societate sa fie gata in primul semestru din 2023. Nici azi nu e gata. Imediat dupa caderea Euroins, oficialii Coaliției au venit cu ideea de creere a unei companii de…

- Medicii de familie sesizeaza ca platforma informatica a asigurarilor de sanatate (PIAS) are o rata de erori de 25%-30%, deși Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a transmis ca ”funcționeaza in parametri optimi”. Dupa ce in luna iulie sistemul informatic a fost practic inoperabil, CNAS a anunțat,…