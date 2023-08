Piața AeRo continua trendul descendent – TradeVille Piața AeRo Continua Trendul Descendent Media zilnica de tranzacționare pe piața AeRO a inregistrat o creștere exponențiala intre 2017-2021, urcand de la 666,000 RON pana la 4.9 mil. RON. Incepand cu anul trecut, aceasta a intrat intr-un trend descendent, inregistrand 2.5 mil. RON in 2022 si doar 1.8 mil RON anul acesta. In ceea ce privește capitalizarea bursiera a tuturor companiilor listate pe AeRO, valoarea maxima s-a inregistrat in 2021 (19.8 mld. RON). In prezent, aceasta este de 15.1 mld. RON, in creștere cu aproximativ 1.5 mld. RON fata de inceputul acestui an. (Sursa: ZF) Piața… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

