Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a postat pe contul de Facebook motivele pentru care creșterea economica anunțata este sustenabila. Premierul spune ca in doar șase luni de zile a inceput oprirea din sifonarea banului public, iar creșterea economica de 2,9% este datorata in EXCLUSIVITATE investițiilor și nu consumului.

- Philip Morris International (PMI) indeamna reprezentanții din sectorul privat și cel public sa iși uneasca forțele pentru a combate comerțul ilicit in contextul publicarii unui nou raport realizat de KPMG despre consumul și fluxurile de țigari de contrabanda in 30 de țari europene – 27 de state membre…

- Philip Morris International (PMI), companie de fabricare a țigarilor și tutunului, indeamna reprezentanții din sectorul privat și cel public sa iși uneasca forțele pentru a combate comerțul ilicit in contextul publicarii unui nou raport realizat de KPMG despre consumul și fluxurile de țigari de contrabanda…

- Grecia a inregistrat marți un numar dublu de cazuri de coronavirus fața de ziua de luni. Creșterea vine dupa ce mai multe saptamani la rand numarul a fost in continua scadere. Astfel, ajutoritațile grecești au anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.797 de noi infectari, iar luni 801,…

- Un nou focar Covid, legat de varianta Delta, foarte contagioasa, se manifesta in Sydney, Australia, unde numarul cazurilor a crescut la 128, anunța BBC. Un numar redus de infecții pozitive au fost inregistrate și in Teritoriile de Nord, in Queensland și in Australia de Vest. Este pentru…

- Un studiu efectuat de experți economici americani arata ca majorarea taxelor pentru țigarile electronice duce la creșterea consumului de țigari tradiționale. Cercetarea a fost prezentata in cadrul E-cigarette Summit din SUA. La evenimentul dedicat modalitaților alternative de consum al tutunului și…

- Creșterea numarului de mașini electrice va face ca miturile despre acest tip de vehicule și fenomenul de "range anxiety" sa dispara. Cel puțin, asta este parerea vice-președintelui departamentului de strategie de produs din cadrul Nissan Europa, Arnaud Charpentier. Declarația vine dupa ce Nissan a realizat…

- Peste un sfert dintre soferii (27%) care circula prin Bucuresti cauta, zilnic, un loc de parcare in centrul orasului si pierd, in medie, 10-20 minute pana gasesc un astfel de spatiu de stationare, arata datele unui studiu realizat de o aplicatie de parksharing, arata Agerpres. Conform yeParking,…