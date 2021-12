Odata cu vaccinul anti-covid care a ajuns sa fie distribuit la nivel mondial, Pfizer și Moderna au in plan o noua investiție. Ar putea fi cea mai mare lovitura de pana acum pe piața vaccinurilor, iar in joc se afla o suma fara precedent. Dupa ce s-au consacrat pe piața vaccinurilor producand primele seruri anti-covid, Pfizer și Moderna vor sa mearga mai depate. Cei doi producatori și-au fixat o noua ținta. Mai exact, acestea au in plan sa produca vaccinuri anti gripale. Potrivit presei internaționale, atat Pfizer cat și Moderna spun ca noua tehnologie ARN mesager utilizata pentru prima data la…